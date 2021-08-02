Россиянин Сергей Каменский вышел в финал ОИ в стрельбе с трёх позиций с лучшим результатом
Поделиться
Россиянин Сергей Каменский вышел в финал соревнований по стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В квалификации он продемонстрировал лучший результат — 1183.
Финал, в котором примут участие восемь спортсменов, начнётся в 10:50 мск. Соперниками Каменского будут представители Китая, Норвегии, Сербии, Украины, Хорватии и Беларуси.
Ранее Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
Комментарии
- 2 августа 2021
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
09:01
-
08:58
-
08:49
-
08:41
-
08:39
-
08:29
-
08:21
-
08:16
-
08:13
-
07:54
-
07:44
-
07:35
-
07:29
-
07:23
-
07:17
-
07:06
-
06:59
-
06:50
-
06:40
-
06:35
-
06:32
-
06:28
-
06:25
-
06:21
-
06:16
-
05:56
-
05:47
-
05:41
-
05:39
-
05:34
-
05:27
-
05:21
Партнерский контент