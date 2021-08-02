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Россиянин Сергей Каменский вышел в финал ОИ-2021 в стрельбе с трёх позиций с лучшим результатом

Россиянин Сергей Каменский вышел в финал ОИ в стрельбе с трёх позиций с лучшим результатом
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Россиянин Сергей Каменский вышел в финал соревнований по стрельбе из винтовки с 50 м с трёх позиций на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В квалификации он продемонстрировал лучший результат — 1183.

Финал, в котором примут участие восемь спортсменов, начнётся в 10:50 мск. Соперниками Каменского будут представители Китая, Норвегии, Сербии, Украины, Хорватии и Беларуси.

Ранее Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу Олимпиады в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград.

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Олимпиада 2020. Стрельба
Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м. Квалификация
02 августа 2021, понедельник. 05:30 МСК
Окончено
1
Сергей Каменский
Россия
1183-78x
2
Чанхун Чжан
Китай
1183-67x
3
Йон-Херманн Хегг
Норвегия
1181-64x
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