Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов вышли в четвертьфинал ОИ в Токио
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Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио (Япония). В 1/8 финала они обыграли чилийский дуэт Марко Гримальт / Эстебан Гримальт со счётом 2:0 (21:16, 21:16).
На групповом этапе россияне победили пары Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания), Кристофер Макхью / Дамьен Шуман (Австралия), Андерс Мол / Кристиан Сёрум (Норвегия) и вышли в плей-офф с первого места.
Соперники россиян по четвертьфинальному матчу станут известны позже.
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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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