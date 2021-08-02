Российский борец Муса Евлоев вышел в финал Олимпиады-2020

Россиянин Муса Евлоев вышел в финал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В полуфинале Евлоев победил поляка Тадеуша Михалика со счётом 7:1. Финал состоится завтра, 3 августа, соперник Мусы определится позднее.

На старте турнира в Токио россиянин одолел представителя Грузии Георгия Мелию — 3:1. В четвертьфинале он одолел венгра Алекса Герго Сёке со счётом 6:2.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 28 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых медалей. На втором месте — США (20-24-16), на третьем — Япония (17-5-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.