Шишкарёв: беспокойства за четвертьфинал нет, класс наших гандболисток самый высокий на ОИ

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв дал комментарий по поводу плей-офф гандбольного олимпийского турнира в Токио, куда пробилась сборная России.
«В соперниках будет либо Черногория, либо Нидерланды. Беспокойства за четвертьфинал никакого нет, а там нас ждёт старый знакомый — Норвегия. На Олимпиаде рано или поздно всё равно с ними играть. Лучше, конечно, в финале, но что поделаешь. Опыт победный у нас есть, играть с ними умеем. Уверен, что из сегодняшнего матча будут извлечены ошибки. Те, кто почувствовал неуверенность, смогут с этим справиться, команда будет монолитом. Класс нашей команды здесь выше, чем любой другой», — приводит слова Шишкарёва «Р-Спорт».
Напомним, женская сборная России по гандболу вышла в плей-офф со второго места в группе.
- 2 августа 2021
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