«Усманов — как отец родной». Тренер фехтовальщиков объяснил победы России на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов высказался по поводу выступления своих подопечных на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Сутки не спали — встали рано перед соревнованиями, весь день дрались в зале, потом закончили и собирали вещи, и затем в аэропорт. Конечно, улетали с хорошим настроением — выпустили хорошо. Полёт для меня прошёл моментально — час, и ты в родной стране.
Вчера не удалось взять золото? Мы объективно понимали, что французы сильнее — выиграли по ходу у команды Гонконга со свежим олимпийским чемпионом, выиграли у чемпионов мира США, которые вообще не поняли, как это произошло. Ребята дали надежду, но в полуфинале Влад Мыльников выдохся, а Тимур Сафин не взял на себя бремя лидера, хотя и был самым титулованным. В финале не произошла взаимозаменяемость, но ребята получили огромный опыт, впервые в жизни фехтовали на таком высоком уровне. На своей шкуре почувствовали стресс, ответственность, давление. В фехтовальном плане приобрели очень много. Проиграли — обидно, но вернуться в 21 год с серебром — это здорово.
Фехтование — российский вид спорта? Я всегда говорю, что победа — это комплексное мероприятие. Конечно, огромный вклад нашего попечителя — Алишера Усманова, он более 20 лет не просто помогает, а как отец родной для всех фехтовальщиков. Созданы все условия для нормальной работы и жизни, мы ни в чём не нуждаемся. Это ещё и работа минспорта — процесс идёт сообща.
Перед прошлой ОИ говорили: «Вот, иностранцы сделали победу» — такие знатоки фехтования у нас тоже есть. Сейчас иностранцев вообще не было — всё своими руками завоевали. Поздравляю всех, кто верил, а таких много – слали смски ещё задолго до побед. Эта энергетика давала надежду на хорошее выступление. Девять дней от зари до зари мы были в зале, но возвращаемся уставшими, но довольными», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 августа 2021
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:45
-
13:45
-
13:44
-
13:41
-
13:34
-
13:34
-
13:28
-
13:27
-
13:26
-
13:21
-
13:20
-
13:15
-
13:12
-
13:08
-
12:59
-
12:58
-
12:54
-
12:47
-
12:39
-
12:30
-
12:10
-
11:51
-
11:48
-
11:47
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:32
-
11:24
-
11:17
-
11:01
-
11:00