Екатерина Гамова оценила обидное поражение российских волейболисток от Турции на ОИ

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова поделилась мнением о поражении женской сборной России от Турции (2:3) в групповом турнире Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

«Обидное поражение, но сборная смотрелась неплохо. Мы вели 17:12 (во втором сете. — Прим. «Чемпионата»), с того момента начался перелом, где-то ошиблись, и турчанки начали навязывать свою игру», — приводятся слова Гамовой на сайте телеканала «Матч ТВ».

Также она рассказала, что ей нравится в нынешней сборной России.

«Мне в нашей сборной нравится то, что они делают всё вместе, берут именно командной игрой. Это очень привлекает», — добавила Гамова.

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