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Тренер российских фехтовальщиков рассказал о шансах Великой выступить на следующих ОИ

Тренер российских фехтовальщиков рассказал о шансах Великой выступить на следующих ОИ
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Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов дал комментарий по поводу Софьи Великой.

«Верю ли, что Великая поедет на следующую Олимпиаду? Пускай пока так думает, а как получится… Ей лет уже. Но она реальный лидер — любой бы мечтал иметь такого в команде», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Софья Великая завоевала две медали — золото и серебро.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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