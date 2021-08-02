Тренер российских фехтовальщиков рассказал о шансах Великой выступить на следующих ОИ

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов дал комментарий по поводу Софьи Великой.

«Верю ли, что Великая поедет на следующую Олимпиаду? Пускай пока так думает, а как получится… Ей лет уже. Но она реальный лидер — любой бы мечтал иметь такого в команде», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На Олимпийских играх — 2020 в Токио Софья Великая завоевала две медали — золото и серебро.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.



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