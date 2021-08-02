Сборная Великобритании выиграла золото ОИ-2020 в командном турнире по конкуру
Поделиться
Сборная Великобритании выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в командном первенстве в рамках соревнований по конному спорту. Серебро завоевали австралийцы. Бронза досталась команде Франции.
Конный спорт. Олимпийские игры. Токио, Япония. Троеборье. Командное первенство. Конкур
1. Великобритания — 86,30.
2. Австралия — 100,20.
3. Франция — 101,50.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых наград. Лидирует Китай (28-16-14). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
Комментарии
- 2 августа 2021
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:45
-
13:45
-
13:44
-
13:41
-
13:34
-
13:34
-
13:28
-
13:27
-
13:26
-
13:21
-
13:20
-
13:15
-
13:12
-
13:08
-
12:59
-
12:58
-
12:54
-
12:47
-
12:39
-
12:30
-
12:10
-
11:51
-
11:48
-
11:47
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:32
-
11:24
-
11:17
-
11:01
-
11:00
Партнерский контент