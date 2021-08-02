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Сборная Великобритании выиграла золото ОИ-2021 в командном турнире по конкуру

Сборная Великобритании выиграла золото ОИ-2020 в командном турнире по конкуру
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Сборная Великобритании выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в командном первенстве в рамках соревнований по конному спорту. Серебро завоевали австралийцы. Бронза досталась команде Франции.

Конный спорт. Олимпийские игры. Токио, Япония. Троеборье. Командное первенство. Конкур
1. Великобритания — 86,30.
2. Австралия — 100,20.
3. Франция — 101,50.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 20 серебряных и 15 бронзовых наград. Лидирует Китай (28-16-14). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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