Шмелёва — о разгоне китаянок в командном спринте на ОИ-2020: они плодятся в инкубаторах

Российская велогонщица на треке Дарья Шмелёва поделилась эмоциями после завоевания бронзы на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Безусловно, с бронзой поздравлять — это плоды нашей работы. Но чувства смешанные: с одной стороны — олимпийская медаль, с другой — чувство неудовлетворения. Сумасшедший разгон у китаянок? Это Китай, ха-ха, они там плодятся в инкубаторах. Но разочарование есть, хотелось обновить свой рекорд. Есть над чем поработать. Чувства смешанные, не хотелось отступать назад до бронзы, но видя, какие секунды показали соперницы… Очень быстро. Они были более достойны серебра и золота. Мы проехали хорошо, но этого было недостаточно.



Медаль в Рио для меня была молниеносной, на голом молодом энтузиазме хотелось рвать и метать. Сейчас мы уже взрослые и мудрые, есть личная ответственность. К каждой тренировке подходишь ответственнее.



Что касается нашего жилья в удалении от Олимпийской деревни, то, может, не увидеть популярных звёзд нашей планеты — минус. Но мы приехали сюда себя показать, а не других посмотреть. Возможно, даже сыграло в плюс, ты не находишься в массовом проекте. А здесь всё по-домашнему, концентрируешься на свой старт», — передаёт слова Шмелёвой корреспондент «Чемпионата».