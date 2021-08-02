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Иванова — о серебре Аблязина: страшно обидно за Дениса, ругаю судейскую коллегию

Иванова — о серебре Аблязина: страшно обидно за Дениса, ругаю судейскую коллегию
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала второе место россиянина Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Гимнаст показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал серебро из-за меньшей сложности элементов.

«Заканчивая финал в опорном прыжке, я предугадывала, что будет очень напряжённая ситуация. Когда Аблязин показал два прекрасных прыжка и вытащили оценочку… Она явно не говорит о мастерстве. Прижали, а ещё лучше обокрали, отняв сотую! Вы обратили внимание на цифры в финале? Это не измерение мастерства, а расстановка сил.

Мне страшно обидно за Дениса из-за того, что ему не отдали предпочтение. Может, это оговорено в регламенте: у кого выше заявленная трудность, тому и первое место. Но досадно донельзя! Аблязин — большой молодец! Поздравляю его, всю страну с этой победой и ругаю судейскую коллегию», — сказала Иванова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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