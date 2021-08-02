Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Кубинский борец Орта Санчес выиграл золото Олимпиады-2021 в категории до 60 кг

Кубинский борец Орта Санчес выиграл золото Олимпиады-2020 в категории до 60 кг
Комментарии

Кубинец Луис Альберто Орта Санчес завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг. В финале он победил представителя Японии Кенитиро Фумиту со счётом 5:1. Это первая золотая медаль Кубы на Олимпиаде-2020.

Обладателями бронзовых медалей стали россиянин Сергей Емелин и китаец Сайлике Валихан.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых наград. Лидирует Китай (28-16-15). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Новость по теме
Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021