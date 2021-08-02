Кубинский борец Орта Санчес выиграл золото Олимпиады-2020 в категории до 60 кг

Кубинец Луис Альберто Орта Санчес завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг. В финале он победил представителя Японии Кенитиро Фумиту со счётом 5:1. Это первая золотая медаль Кубы на Олимпиаде-2020.

Обладателями бронзовых медалей стали россиянин Сергей Емелин и китаец Сайлике Валихан.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых наград. Лидирует Китай (28-16-15). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.