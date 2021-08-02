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Сборная России отказалась подавать протест на оценку Аблязина, завоевавшего серебро на ОИ

Сборная России отказалась подавать протест на оценку Аблязина, завоевавшего серебро на ОИ
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Сборная России отказалась подавать протест на оценку гимнаста Дениса Аблязина, завоевавшего серебро в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.

«Нет, протест мы не подавали. В опорном прыжке судят не по качеству исполнения, если равные результаты, а по наиболее трудному прыжку. Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и всё, других разговоров быть не может», — приводит слова Валентины Родионенко «Р-Спорт».

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