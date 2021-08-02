Нагорный — о серебре Аблязина на ОИ: технически Денис выиграл. Нужно ему давать золото

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал второе место российского гимнаста Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.

«Обидно, конечно, за Дениса, должны выяснять, ситуация непонятна, обычно по техническому исполнению судят. Денис сам начал радоваться, мол, это же золото, что происходит? Может, мы не знаем каких-то правил новых на Олимпиаде? То они отменяют, то варианты того, когда делить можно, то не делят, то делят. Не знаю.

Не видел прыжки, кроме Дениса и Артура. Артур — ростовский гимнаст, рад за него. В таких случаях должны действовать правила, которые действовали всегда. Технически Денис выиграл, нужно ему давать золотую медаль», — цитирует Нагорного «Матч ТВ».