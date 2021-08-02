Денис Аблязин: почему серебро? Об этом лучше спрашивать у судей

Российский гимнаст Денис Аблязин прокомментировал своё второе место в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.
«Почему серебро? Об этом лучше спрашивать у судей. У них своё видение на всё это, поэтому серебро. Но я не понял, по какой оценке его вывели на первое место.
Тренеры должны знать правила, а моя задача — прыгать. Могла быть золотая, но так случилось. Говорят, что украли золото? Пусть пишут что угодно, но это ничего не изменит, поэтому призываю всех успокоиться, а я не буду произносить вслух то, что думаю», — приводит слова Аблязина ТАСС.
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- 2 августа 2021
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