Пловец Евгений Рылов: ожидаемыми ли стали медали на ОИ? Я готовился к этому всю жизнь

Российский пловец Евгений Рылов, выигравший две золотые и одну серебряную медали на Олимпиаде-2020, вернулся из Токио вместе с 95 другими членами олимпийской сборной России.

«Всё хорошо, долетел прекрасно, дальше планирую отдыхать, пока нет никаких планов, начинается новый цикл жизни.

Ожидаемыми ли стали медали? Я на это работал, старался, не знаю, насколько ожидаемо, но я готовился к этому практически всю свою жизнь», — приводит слова Рылова ТАСС.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.



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