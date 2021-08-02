Четырёхкратный чемпион ОИ Лопес: Александр Карелин — настоящий медведь. Но сейчас я лучший

Четырёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михаин Лопес Нуньес поделился мнением о трёхкратном чемпионе Игр Александре Карелине.
«Я его очень уважаю. Карелин был мотивацией для меня, я смотрел и хотел быть ещё лучше.
Он настоящий медведь, пример для всех нас, мы учились на его схватках. Но сейчас я лучший, хотя и выражаю ему большое уважение и признание», — приводит слова Лопеса ТАСС.
На Олимпиадах 2008 и 2012 годов Лопес завоевал золото в категории до 120 кг, а в 2016 году и в Токио — до 130 кг. Что касается Карелина, то он на Играх 1988, 1992 и 1996 годов побеждал в весовой категории до 130 кг, а в Сиднее в 2000-м сенсационно проиграл в финале американцу Рулону Гарднеру.
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- 2 августа 2021
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