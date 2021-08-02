Хоркина — о Листуновой: в статусе чемпионки Олимпиады нельзя позволять себе плакать

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала то, что россиянка Виктория Листунова расплакалась, заняв восьмое, последнее место в финале вольных упражнений на Олимпиаде в Токио. Ранее 16-летняя Листунова стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях.

«Виктория Листунова расплакалась, но она ещё молоденькая. Прежде всего это обида на себя. Молодой гимнастке можно простить такую ошибку: она выручила российскую команду на бревне в командных соревнованиях — не дрогнула после ошибки наших опытных спортсменок. Листунова потрясающе выполнила снаряд, тем самым помогла удержать первую строчку. Это психологически было тяжело сделать.

Да, она расплакалась, но плакать на помосте нельзя. Если она захочет, я ей скажу по приезде, что на помосте надо выглядеть очень сильной, уверенной, одним словом — королевой. Плакать же надо лишь там, где нет камер и миллионов глаз. У неё уже есть поклонники — она кумир для многих. В статусе олимпийской чемпионки себе позволять плакать нельзя», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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