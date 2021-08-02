Спортсменка-трансгендер — последняя в турнире по тяжёлой атлетике на ОИ, золото — у Китая

Китайская тяжелоатлетка Вэньвэнь Ли выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории свыше 87 кг. Серебряным призёром стала британка Эмили Кэмпбелл. Бронза досталась американке Саре Роблес.
Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Свыше 87 кг
1. Вэньвэнь Ли (Китай) — 320 кг (140 + 180) — олимпийский рекорд.
2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) — 283 (122 + 161).
3. Сара Роблес (США) — 282 (128 + 154).
Участие в соревнованиях впервые в истории Олимпийских игр приняла спортсменка-трансгендер — Лорел Хаббард из Новой Зеландии. В первой попытке она не смогла взять стартовый вес — 120 кг. Затем Хаббард дважды не взяла 125 кг и завершила борьбу на последнем месте.
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- 2 августа 2021
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