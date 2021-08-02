Российские синхронистки стали лучшими в квалификации произвольной программы дуэтов на ОИ

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. На счету россиянок 97,9000 балла. Вторыми стали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, заработавшие 96,2333 балла. Замкнули тройку украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333 балла).

Финал в произвольной программе дуэтов состоится в четверг, 4 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.