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Российские синхронистки стали лучшими в квалификации произвольной программы дуэтов на ОИ

Российские синхронистки стали лучшими в квалификации произвольной программы дуэтов на ОИ
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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. На счету россиянок 97,9000 балла. Вторыми стали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, заработавшие 96,2333 балла. Замкнули тройку украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333 балла).

Финал в произвольной программе дуэтов состоится в четверг, 4 августа.

Олимпиада 2020. Синхронное плавание
Дуэты. Произвольная программа. Квалификация
02 августа 2021, понедельник. 13:30 МСК
Окончено
1
Россия
97.9000
2
Китай
96.2333
3
Украина
94.9333

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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