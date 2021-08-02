Немка Юлия Краевски выиграла золото в соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде-2020

Немка Юлия Краевски выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по конному спорту в конкуре. Серебряным призёром стал британец Том Макьюэн. Бронза досталась представителю Австралии Эндрю Хою.

Конный спорт. Олимпийские игры. Токио, Япония. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур

1. Юлия Краевски (Германия) — 26,00.

2. Том Макьюэн (Великобритания) — 29,30.

3. Эндрю Хой (Австралия) — 29,60.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.