Тяжелоатлетка Кэмпбелл стала первой в истории британкой, выигравшей медаль Олимпиады

Эмили Кэмпбелл стала первой британской тяжелоатлеткой, выигравшей олимпийскую медаль. Она завоевала серебро в весовой категории более 87 кг.
Спортсменка из Великобритании подняла в общей сложности 283 кг. Золото получила 21-летняя китаянка Ли Венвэнь. Она установила новый олимпийский рекорд, набрав в общей сложности 320 кг. Американка Сара Роблз завоевала бронзу, подняв в сумме 282 кг.
Кэмпбелл, дебютировавшая на Олимпийских играх в Токио, оставалась вне пьедестала после рывка штанги, но затем поднялась на подиум.
Результат Эмили Кэмпбелл стал новым рекордом Великобритании, а серебро спортсменки — первая медаль британских спортсменов во всех соревнованиях по тяжёлой атлетике начиная с 1984 года.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
- 2 августа 2021
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