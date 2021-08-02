Тяжелоатлетка Кэмпбелл стала первой в истории британкой, выигравшей медаль Олимпиады

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Эмили Кэмпбелл стала первой британской тяжелоатлеткой, выигравшей олимпийскую медаль. Она завоевала серебро в весовой категории более 87 кг.

Спортсменка из Великобритании подняла в общей сложности 283 кг. Золото получила 21-летняя китаянка Ли Венвэнь. Она установила новый олимпийский рекорд, набрав в общей сложности 320 кг. Американка Сара Роблз завоевала бронзу, подняв в сумме 282 кг.

Кэмпбелл, дебютировавшая на Олимпийских играх в Токио, оставалась вне пьедестала после рывка штанги, но затем поднялась на подиум.

Результат Эмили Кэмпбелл стал новым рекордом Великобритании, а серебро спортсменки — первая медаль британских спортсменов во всех соревнованиях по тяжёлой атлетике начиная с 1984 года.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.