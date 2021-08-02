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Фетисов участвовал во флешмобе масок с котиком, Бацарашкина надела серьги-пистолеты. Фото

Фетисов участвовал во флешмобе масок с котиком, Бацарашкина надела серьги-пистолеты. Фото
Вячеслав Фетисов и Евгений Рылов
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Сегодня, 2 августа, в Москве в аэропорту «Шереметьево» прошла встреча победителей и призёров Олимпийских игр 2020.

Российский пловец Евгений Рылов, выигравший две золотые и одну серебряную медали на Олимпиаде-2020, вернулся из Токио вместе с 95 другими членами олимпийской сборной России.

«Всё хорошо, долетел прекрасно, дальше планирую отдыхать, пока нет никаких планов, начинается новый цикл жизни.

Ожидаемыми ли стали медали? Я на это работал, старался, не знаю, насколько ожидаемо, но я готовился к этому практически всю свою жизнь», — приводит слова Рылова ТАСС.

Лучшие кадры со встречи победителей и призёров Олимпийских игр 2020 — в фоторепортаже специального фотокорреспонеднта «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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Новости. Олимпиада 2020
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