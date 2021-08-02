У синхронистки из сборной Греции обнаружен коронавирус
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Одна из греческих спортсменок, выступающая в синхронном плавании на Олимпийских играх в Токио, получила положительный результат теста на коронавирус. Имя спортсменки не называется.
«Спортсменка продолжит пребывание в специальной карантинной гостинице за пределами Олимпийской деревни. Остальные спортсмены команды получили отрицательные результаты анализа на ковид, но останутся в Олимпийской деревне под интенсивным наблюдением», — сообщает официальный сайт Олимпийского комитета Греции.
Ранее у сопровождающей сборной команды Греции по синхронному плаванию был выявлен положительный результат теста на коронавирус в аэоропорту по прибытии в Токио. Заражённая была помещена на карантин за пределы Олимпийской деревни.
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