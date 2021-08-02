«Была в шоке, но знала: девочки не дрогнут». Тренер синхронисток о казусе с музыкой на ОИ

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко, под чьим руководством выступают синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, прокомментировала инцидент с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. Синхронисткам сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась; спортсменкам пришлось начинать свой номер заново.

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«В первые доли секунды поняла, что музыка не наша. Была в шоке, но всё-таки знала, что девочки не дрогнут. Также было страшно, что такая неполадка повлияет на их концентрацию, но это их сплотило, по-спортивному разозлило, и они очень достойно сделали прогон своей произвольной программы.

Сами девочки, мягко говоря, слегка удивились. Но они прекрасно знают, что в таких ситуациях нельзя шевелиться, пока судья не примет решение. Они поступили абсолютно правильно и всё сделали как положено.

С организаторами по поводу этого мы не общались, всё и так понятно. Человек, который отвечал за нажатие кнопки и выбор нужной композиции, просто ошибся. Что ж тут разговаривать», — сказала Данченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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