Колесниченко и Ромашина выступали в образе пауков. Яркие фото произвольной программы

2 августа в Токио российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио. На счету россиянок 97,9000 балла. Вторыми стали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, заработавшие 96,2333 балла. Замкнули тройку украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,9333 балла).
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина столкнулись с техническими проблемами во время выступления в квалификации на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Спортсменкам сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась. Спортсменкам пришлось начинать свой номер заново.
Лучшие кадры с произвольной программы дуэтов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 2 августа 2021
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