Депутат Госдумы Пушкина критически высказалась о ситуации с белоруской Тимановской

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина высказалась о скандальной ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.
«Папа всю жизнь тренировал спринтеров. Разница подготовки между дистанциями 200 и 400 м — огромная. Ситуация в Токио с Тимановской – образец чудовищной зависимости безграмотных белорусских номенклатурщиков от спорта. Своими руками состряпали политическое дело! Впрочем, где тонко, там и рвётся», — написала Пушкина в своём «твиттере».
- 2 августа 2021
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