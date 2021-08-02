Тренер синхронисток эмоционально высказалась о казусе с музыкой на Олимпиаде-2020 в Токио
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Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко, под чьим руководством выступают синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина, рассказала, какие эмоции испытала во время инцидента с музыкой в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Синхронисткам сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась; спортсменкам пришлось начинать свой номер заново.
«Сказать, что я стрессанула – это ничего не сказать, всё хорошо, что хорошо кончается! Как сказал мне наш доктор, свою порцию …… вы уже огребли, поэтому дальше всё будет хорошо!», — написала Данченко на личной странице в «Фейсбуке».
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