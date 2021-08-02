Клишина — о травме: нужно было 20 минут подержать лёд на мышце, но пришёл допинг-офицер

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала ситуацию, когда сразу после получения травмы во время квалификации на Олимпиаде в Токио вместо обследования она была вынуждена сдавать допинг-пробу.
«В основном это жребий, мы никогда не знаем, кого возьмут на допинг-контроль. Конечно, это было неприятно, потому что я уже приехала в медицинский центр на стадионе. Мне нужно было 20 минут подержать лёд на больной мышце, и в этот момент пришёл допинг-офицер. Мы попросили отложить допинг-контроль, потому что имеем право, если это по медицинским показаниям. Но они сказали, что понимают всю ситуацию, но мне нужно сдать на стадионе. Поэтому я отсидела ещё два часа на допинг-контроле и потом отправилась в Олимпийскую деревню.
Не было ли желания сказать: «Не до вас сейчас»? Внутри именно такое состояние и было, потому что здесь одно, а сверху навалилось ещё что-то. Но мы здесь в принципе с этими правилами играть не можем, спорить нельзя», — приводит слова Клишиной «Матч ТВ».
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- 2 августа 2021
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