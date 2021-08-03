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Нагорный ответил подписчику, который назвал позором выступление российских гимнастов на ОИ

Нагорный ответил подписчику, который назвал позором выступление российских гимнастов на ОИ
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Гимнаст Никита Нагорный ответил на критику подписчика за выступление российских гимнастов на Олимпиаде в Токио.

Один из подписчиков написал Нагорному: «Позор, без флага и так выступать. И девочки, и вы».

Нагорный ответил следующим образом:

«Каждый день гимнастика с медалями и выступаем мы более чем достойно. Завтра заключительный и самый сложный день финалов. Позор – это писать такие комментарии, являясь представителем нашей роднины», — написал гимнаст в своём «инстаграме».

Напомним, на Олимпиаде мужская и женская команда завоевали золотые медали в командном многоборье. В вольных упражнениях Нагорный показал седьмой результат. Гимнастка Виктория Листунова заняла последнее, восьмое место в вольных упражнениях.

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