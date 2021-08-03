Максим Спесивцев не смог выйти в финал турнира в гребле на каноэ

Россиянин Максим Спесивцев не смог выйти в финал в заплыве на каноэ на дистанции 1000 м Олимпийских игр в Токио.

Россиянин занял седьмое место, показав время 3:27.372 и выступит в утешительном финале. Четыре лучших спортсмена прошли в финал турнира. Утешительный заплыв ориентировочно начнётся в 6:10 мск.

Ранее россиянка Светлана Черниговская не смогла выйти в финал в заплыве на байдарках на 200 м.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 50 медалей, из которых 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 29 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых наград. На втором месте находится США, у которой 22 золотых, 25 серебряных и 17 бронзовых медалей. Замыкает тройку Япония. Они взяли 17 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград.