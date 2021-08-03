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Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр
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Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио. На стадии четвертьфинала они уверенно обыграли национальную команду Канады со счётом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

В полуфинале сборная России встретится с победителем пары Япония – Бразилия.

Напомним, на групповом этапе сборная России одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 50 медалей — 12 золотых, 21 серебряных 17 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпийские игры (м). 1/4 финала
03 августа 2021, вторник. 03:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Россия
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Новости. Олимпиада 2020
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