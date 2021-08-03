Волейболист сборной России Кобзарь прокомментировал победу над Канадой на ОИ-2020

Связующий игрок мужской сборной России по волейболу Игорь Кобзарь подвёл итоги встречи 1/4 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) со сборной Канады, которая завершилась уверенной победой россиян — 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).

«Сыграли сегодня грязновато, если говорить о качестве волейбола. В концовках партий позволяли сопернику завязывать борьбу. В общем, есть над чем поработать перед полуфиналом», — цитирует Кобзаря телеграм-канал Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, в полуфинале сборная России встретится с победителем пары Япония — Бразилия. На групповом этапе сборная России одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

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