Евгений Кузнецов вышел в финал ОИ-2020 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Россиянин Евгений Кузнецов пробился в финал летних Олимпийских игр в в Токио (Япония) в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В полуфинале он продемонстрировал пятый результат (453,85).
Его соотечественник Никита Шлейхер вчера, 2 августа, занял 24-е место в квалификации (339,70) и завершил борьбу.
В финал, который также состоится сегодня, вышли 12 спортсменов.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
- 3 августа 2021
-
06:42
-
06:33
-
06:26
-
06:24
-
06:18
-
06:17
-
06:10
-
06:06
-
06:05
-
05:59
-
05:45
-
05:44
-
05:17
-
05:13
-
05:05
-
04:51
-
04:42
-
04:17
-
03:45
-
02:30
-
02:04
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:10
- 2 августа 2021
-
23:31
-
23:14
-
23:09
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:37
-
22:10
-
21:49
-
21:08