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Евгений Кузнецов вышел в финал ОИ-2021 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина

Евгений Кузнецов вышел в финал ОИ-2020 в прыжках в воду с 3-метрового трамплина
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Россиянин Евгений Кузнецов пробился в финал летних Олимпийских игр в в Токио (Япония) в прыжках в воду с трёхметрового трамплина. В полуфинале он продемонстрировал пятый результат (453,85).

Его соотечественник Никита Шлейхер вчера, 2 августа, занял 24-е место в квалификации (339,70) и завершил борьбу.

В финал, который также состоится сегодня, вышли 12 спортсменов.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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