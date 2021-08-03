Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Новозеландка Лиза Кэррингтон выиграла золото ОИ-2021 в байдарке-одиночке на 200 м

Новозеландка Лиза Кэррингтон выиграла золото ОИ-2020 в байдарке-одиночке на 200 м
Аудио-версия:
Комментарии

Новозеландка Лиза Кэррингтон выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в байдарке-одиночке на 200 м. Серебряным призёром стала испанка Тереса Портела Ривас. Бронза досталась представительнице Дании Эмме Остранн Йёргенсен.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м
1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) — 38,120.
2. Тереса Портела Ривас (Испания) — 38,883.
3. Эмма Остранн Йёргенсен (Дания) — 38,901.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал А
03 августа 2021, вторник. 05:37 МСК
Окончено
1
Лиза Кэррингтон
Новая Зеландия
38.120
2
Тереса Портела Ривас
Испания
38.883
3
Эмма Остранн Йёргенсен
Дания
38.901
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021