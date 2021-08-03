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Новозеландка Лиза Кэррингтон выиграла золото ОИ-2020 в байдарке-одиночке на 200 м

Новозеландка Лиза Кэррингтон выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в байдарке-одиночке на 200 м. Серебряным призёром стала испанка Тереса Портела Ривас. Бронза досталась представительнице Дании Эмме Остранн Йёргенсен.

Гребля на байдарках и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) — 38,120.

2. Тереса Портела Ривас (Испания) — 38,883.

3. Эмма Остранн Йёргенсен (Дания) — 38,901.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.