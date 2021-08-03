Россиянка Любовь Овчарова проиграла в 1/8 финала олимпийского турнира по борьбе
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Россиянка Любовь Овчарова не смогла пробиться в четвертьфинал соревнований по борьбе в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). На старте турнира в весовой категории до 62 кг она проиграла представительнице Японии Юкако Каваи со счётом 0:10.
Ранее россиянин Артём Сурков вышел в четвертьфинал в весовой категории до 67 кг. В 1/8 финала он победил американца Алехандро Санчо со счётом 10:4.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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