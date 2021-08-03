Венгры завоевали золото и серебро ОИ-2020 в гребле на байдарке-одиночке на 1000 м

Венгр Балинт Копас выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 1000 м. Серебро завоевал его соотечественник Адам Варга. Бронза досталась португальцу Фернанду Пименте.

Гребля на байдарке и каноэ. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м

1. Балинт Копас (Венгрия) — 3.20,643.

2. Адам Варга (Венгрия) — 3.22,431.

3. Фернанду Пимента (Португалия) — 3.33,478.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.