Мелантьев и Чеботарь заняли 9-е место в утешительных заездах ОИ-2020 по гребле

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись утешительные заезды соревнований Олимпийских игр — 2020 по гребле на байдарках и каноэ, в результате которых были распределены 9-16-е места.
Так, мужская двойка Мелантьев — Чеботарь стали девятыми и показали лучший результат среди россиян. Женская двойка Степанова — Баранова заняли 15-е место по результатам своих заездов.
В одиночках лучшая среди россиян Светлана Черниговская — 10-е место. Мужчин в одиночном разряде представлял Максим Спесивцев, который стал 13-м.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали 50 медалей, из которых 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых наград. На втором месте находится США, у которой 22 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых медалей. Замыкает тройку Япония. Они взяли 17 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград.
- 3 августа 2021
-
08:10
-
07:42
-
07:34
-
07:21
-
07:18
-
07:11
-
07:01
-
06:54
-
06:42
-
06:33
-
06:26
-
06:24
-
06:18
-
06:17
-
06:10
-
06:06
-
06:05
-
05:59
-
05:45
-
05:44
-
05:17
-
05:13
-
05:05
-
04:51
-
04:42
-
04:17
-
03:45
-
02:30
-
02:04
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:10
- 2 августа 2021
-
23:31
-
23:14