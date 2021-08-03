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Мелантьев и Чеботарь заняли 9-е место в утешительных заездах ОИ-2020 по гребле

Мелантьев и Чеботарь заняли 9-е место в утешительных заездах ОИ-2020 по гребле
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись утешительные заезды соревнований Олимпийских игр — 2020 по гребле на байдарках и каноэ, в результате которых были распределены 9-16-е места.

Так, мужская двойка МелантьевЧеботарь стали девятыми и показали лучший результат среди россиян. Женская двойка СтепановаБаранова заняли 15-е место по результатам своих заездов.

В одиночках лучшая среди россиян Светлана Черниговская — 10-е место. Мужчин в одиночном разряде представлял Максим Спесивцев, который стал 13-м.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали 50 медалей, из которых 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых наград. На втором месте находится США, у которой 22 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых медалей. Замыкает тройку Япония. Они взяли 17 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград.

Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал B
03 августа 2021, вторник. 05:45 МСК
Окончено
1
Россия
3:30.406
2
Чехия
3:31.240
3
Венгрия
3:32.076
Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал B
03 августа 2021, вторник. 06:12 МСК
Окончено
1
Самуэле Бурго
Италия
3:26.169
2
Артур Петерс
Бельгия
3:26.781
3
Жан ван дер Вестёйзен
Австралия
3:26.955
Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал B
03 августа 2021, вторник. 06:39 МСК
Окончено
1
Бельгия
1:38.475
2
Китай
1:39.790
3
Германия
1:39.953
Олимпиада 2020. Гребля на байдарках и каноэ
Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал B
03 августа 2021, вторник. 05:30 МСК
Окончено
1
Тереза Портела
Португалия
39.562
2
Светлана Черниговская
Россия
39.977
3
Инь Мэнде
Китай
40.365
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Новости. Олимпиада 2020
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