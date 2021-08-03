Мелантьев и Чеботарь заняли 9-е место в утешительных заездах ОИ-2020 по гребле

В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялись утешительные заезды соревнований Олимпийских игр — 2020 по гребле на байдарках и каноэ, в результате которых были распределены 9-16-е места.

Так, мужская двойка Мелантьев — Чеботарь стали девятыми и показали лучший результат среди россиян. Женская двойка Степанова — Баранова заняли 15-е место по результатам своих заездов.

В одиночках лучшая среди россиян Светлана Черниговская — 10-е место. Мужчин в одиночном разряде представлял Максим Спесивцев, который стал 13-м.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали 50 медалей, из которых 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых наград. На втором месте находится США, у которой 22 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых медалей. Замыкает тройку Япония. Они взяли 17 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых наград.