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Российский борец Артём Сурков проиграл украинцу Парвизу Насибову в 1/4 финала Олимпиады-2020

Российский борец Артём Сурков проиграл украинцу в 1/4 финала Олимпиады-2020
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Россиянин Артём Сурков не сумел пробиться в полуфинал летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг. В четвертьфинале он уступил украинцу Парвизу Насибову. Счёт — 1:1 (победа украинца по последнему результативному действию).

На старте турнира в Токио россиянин прошёл американца Алехандро Санчо — 10:4.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (17-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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Олимпиада 2020. Греко-римская борьба
Мужчины. До 67 кг. 1/4 финала
03 августа 2021, вторник. 06:30 МСК
Окончено
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