Британцы завоевали золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе 49-й
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Британцы Дилан Флетчер и Стюарт Битхелл выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в парусном спорте в классе 49-й. Серебряными призёрами стали новозеландцы Питер Бёрлинг и Блэйр Тюк. Бронза досталась немцам Эрику Хайлю и Томасу Плёсселю.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (17-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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