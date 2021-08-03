Синхронистка Шишкина: после квалификации Татьяна Данченко долго не могла остановить слёзы

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала проблемы с музыкой, которые возникли во время выступления российского дуэта Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина в квалификации Олимпиады-2020. Спортсменкам сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась. Синхронисткам пришлось начинать свой номер заново.

«Снова накладки с музыкой. Синхронное плавание стартовало на Играх в Токио. Вчера наш дуэт вышел на старт в произвольной программе. Девчонки готовы и заряжены на все 100%. У них сложнейшая программа «Пауки». Объявили, они вышли, сели в позу на суше и… Заиграла не их музыка. Потом она выключилась и заиграла снова. Девочки даже не шелохнулись и спокойно ждали своей мелодии. Раздался свисток, потом два свистка, потом шёпот рефери: «Светлана…» И только тогда наши девчонки повернули голову и встали.

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Света Ромашина даже сообразила поклониться судьям в такой стрессовой ситуации, и это было просто прекрасно. Они спустились с помоста и вышли заново, снова встали в позу и, когда наконец заиграла их музыка, прыгнули в воду.

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Надо отметить, что программу наши Светланы выполнили блестяще. Уверена, что после такого стресса мало кто смог бы так собраться. У нас на трибунах был шок. Когда я увидела, что девочки прошли чисто всю программу, то на последней связке не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

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Потом мы встретили их тренеров, Татьяна Данченко была вся в слезах и ещё долго не могла их остановить. Сказать, что это был лучший подарок на день рождения — это ничего не сказать. Я очень рада, что всё закончилось благополучно и девочки после полуфинала первые. Диджей извинился и сказал, что это была ошибка компьютера», — написала Шишкина в своём «инстаграме».

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте Олимпиады в Токио, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград.