Стал известен соперник мужской сборной России по волейболу в полуфинале ОИ-2020 в Токио

Мужская сборная Бразилии по волейболу победила команду Японии в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).
За выход в финал бразильцы поспорят с россиянами, которые обыграли сборную Канады — 3:0 (25:21, 30:28, 25:22). Полуфиналы состоятся 5 августа.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (18-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
- 3 августа 2021
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