Первая в истории ОИ спортсменка-трансгендер выступила с заявлением

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии выступила с заявлением, после того как приняла участие в Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Хаббард стала первым в истории спортсменом-трансгендером, выступившим на Олимпиаде.

«Я не думаю, что это должно стать историческим событием. Мы движемся к новому и более понимающему миру, и люди начинают понимать, что такие, как мы, — просто люди. Мы люди, и поэтому я надеюсь, что просто быть здесь уже достаточно. Всё, чего я когда-либо хотела как спортсменка, — это то, чтобы меня считали спортсменкой.

Надеюсь, что это всего лишь маленький шаг. Я действительно надеюсь, что со временем значимость этого события уменьшится из-за того, что произойдёт в будущем. В сообществе трансгендеров больше различий, чем общего, потому что каждый человек — индивидуальность. У каждого своя жизнь, свои обстоятельства.

Я не уверена, что образец для подражания — это то, к чему я могла бы стремиться. Надеюсь лишь, что мне удастся в той или иной степени подбодрить кого-то. И надеюсь, что люди, которые переживают какие-либо трудности в жизни, увидят, что в мире есть возможности. Есть возможности жить по-настоящему», — приводит слова спортсменки Reuters.

43-летняя спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.

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