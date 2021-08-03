Британец Джайлс Скотт выиграл золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе «Финн»

Британец Джайлс Скотт выиграл золото летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по парусному спорту в классе «Финн». Серебряным призёром стал венгр Жомбор Береш. Бронза досталась испанцу Хоану Кардоне Мендесу.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России завоевала 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (18-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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