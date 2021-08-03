Грузинского толкателя ядра отстранили от Олимпиады-2020 за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что грузинский толкатель ядра Беник Абрамян нарушил антидопинговые правила и не примет участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Проба, взятая у спортсмена ещё 31 августа, показала, что в теле Абрамяна есть запрещённые анаболические стероидные препараты.

Легкоатлет имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде. Он также имеет право запросить анализ пробы В.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (18-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.