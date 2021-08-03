Тренер российских гимнастов возмутилась, что флаг ОКР повесили ниже Японии на награждении

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала то, что флаг Олимпийского комитета России (ОКР), под которым российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2020 в Токио, повесили ниже флага Японии на церемонии награждения по итогам вольных упражнений у женщин. Ангелина Мельникова показала одинаковый результат с японкой Маи Мураками, они обе получили бронзовые медали.
«Я очень возмущена после вчерашнего случая с флагами, когда знамя нашей команды повесили ниже японского. Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне.
У организаторов не было технической возможности сделать флаги на одном уровне? Это их проблемы. Пусть тогда флаг хозяев Олимпиады вешают под нашим», — цитирует Родионенко ТАСС.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 3 августа 2021
-
11:16
-
11:14
-
11:11
-
11:05
-
11:04
-
11:01
-
10:58
-
10:34
-
10:33
-
10:31
-
10:20
-
10:20
-
10:08
-
10:07
-
09:59
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:19
-
09:15
-
09:15
-
09:15
-
08:57
-
08:38
-
08:36
-
08:22
-
08:21
-
08:10
-
07:42
-
07:34
-
07:21
-
07:18
-
07:11
-
07:01
-
06:54