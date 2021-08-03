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Тренер российских гимнастов возмутилась, что флаг ОКР повесили ниже Японии на награждении

Тренер российских гимнастов возмутилась, что флаг ОКР повесили ниже Японии на награждении
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала то, что флаг Олимпийского комитета России (ОКР), под которым российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2020 в Токио, повесили ниже флага Японии на церемонии награждения по итогам вольных упражнений у женщин. Ангелина Мельникова показала одинаковый результат с японкой Маи Мураками, они обе получили бронзовые медали.

«Я очень возмущена после вчерашнего случая с флагами, когда знамя нашей команды повесили ниже японского. Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне.

У организаторов не было технической возможности сделать флаги на одном уровне? Это их проблемы. Пусть тогда флаг хозяев Олимпиады вешают под нашим», — цитирует Родионенко ТАСС.

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Новости. Олимпиада 2020
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