В FIG объяснили, почему флаг ОКР повесили ниже японского на награждении гимнасток на ОИ

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов заявил, что флаги Японии и Олимпийского комитета России (ОКР), под которым российские спортсмены выступают на Олимпиаде-2020 в Токио, на церемонии награждения после вольных упражнений у женщин были размещены в соответствии с порядком, установленным Международным олимпийским комитетом (МОК). Ранее старший тренер сборной России Валентина Родионенко возмутилась этим фактом.

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«Флаги были расположены в порядке алфавита. Всё в соответствии с регламентом и согласно порядку, установленному МОК для таких вещей. Здесь флаг располагается вертикально, внутри колонки — по алфавиту», — приводит слова Титова ТАСС.

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