Чемпион ОИ Билозерчев: судьи могли «раздеть» корейца, но отдали победу, отняв у Аблязина

Трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике прокомментировал второе место российского гимнаста Дениса Аблязина в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянин показал одинаковый результат с корейцем Чэ Хван Сином, но завоевал лишь серебро, так как у соперника была выше сложность элементов.

«Все твердят сейчас, что у корейского спортсмена была более высокая сложность, но с точки зрения техники он вообще не сделал заявленного прыжка, когда выполнял свои три винта с поворотом. В правилах чётко на этот счёт прописано: приземление должно быть чётко носками вперёд. Если хотя бы одна нога недовёрнута, это является основанием для того, чтобы не засчитывать указанную базовую сложность. Кореец же не докрутил четверть оборота: на приземлении видно, что носки его ног смотрят в сторону. Как и голова.

Соответственно, судьи были обязаны засчитать элемент как более простые «три винта», снизить базовую сложность прыжка до 5,6 и уже потом делать сбавки за технические помарки, которых у спортсмена было достаточно много. Иначе говоря, ситуация позволяла арбитрам полностью «раздеть» Сина, и всё это было бы абсолютно в рамках правил. Вместо этого ему отдали победу, отняв её у Аблязина...» — передаёт слова Билозерчева Елена Вайцеховская.

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