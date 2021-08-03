Греческих синхронисток сняли с соревнований на ОИ-2020 после 3 новых заражений COVID-19

Сборная Греции по синхронному плаванию снята с соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио после того, как у четырёх её спортсменов был обнаружен COVID-19.

Одна спортсменка сдала положительный анализ в понедельник, а ещё трое — во вторник. Синхронисткам предписано уйти на карантин и покинуть Олимпийскую деревню.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 31 золотая, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (18-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.