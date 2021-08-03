Кристина Тимановская: я просто не беру трубку с незнакомых номеров

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, ставшая участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказала о самочувствии и встрече с польскими дипломатами.
«Встреча с представителями Польши прошла отлично. Они сказали, что помогут. Обещали, что, если хотите остаться и тренироваться, будут условия.
Со здоровьем моим всё хорошо, ну да, нервничаю, адреналин. Мне кажется, если бы сейчас вышла на дорожку, то пробежала бы.
Беларусь не угрожала, но я не знаю… я просто не беру трубку с неизвестных номеров.
Муж переехал на Украину… Мы приняли совместно такое решение в целях безопасности. Он сам — бывший спортсмен, 100 метров с барьерами. Мог продолжить карьеру, но его не взяли в национальную команду, хотя он выполнил все условия.
Да, я хотела выступить 200 метров, мы подали протест, но довольно поздно, в час ночи, а на следующее утро в 9 утра был забег и просто никто не успел», — приводит слова Тимановской Mash.
- 3 августа 2021
-
14:18
-
14:14
-
14:11
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:42
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:27
-
13:25
-
13:15
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
12:41
-
12:38
-
12:24
-
12:13
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
12:02
-
11:43
-
11:36
-
11:34
-
11:27
-
11:16
-
11:14
-
11:11