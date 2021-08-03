Кристина Тимановская: я просто не беру трубку с незнакомых номеров

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, ставшая участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказала о самочувствии и встрече с польскими дипломатами.

«Встреча с представителями Польши прошла отлично. Они сказали, что помогут. Обещали, что, если хотите остаться и тренироваться, будут условия.



Со здоровьем моим всё хорошо, ну да, нервничаю, адреналин. Мне кажется, если бы сейчас вышла на дорожку, то пробежала бы.

Беларусь не угрожала, но я не знаю… я просто не беру трубку с неизвестных номеров.



Муж переехал на Украину… Мы приняли совместно такое решение в целях безопасности. Он сам — бывший спортсмен, 100 метров с барьерами. Мог продолжить карьеру, но его не взяли в национальную команду, хотя он выполнил все условия.



Да, я хотела выступить 200 метров, мы подали протест, но довольно поздно, в час ночи, а на следующее утро в 9 утра был забег и просто никто не успел», — приводит слова Тимановской Mash.