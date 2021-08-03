Призёр Игр-2016 Орландо Ортега вслед за Сергеем Шубенковым снялся с Олимпиады в Токио
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Испанский легкоатлет кубинского происхождения Орландо Ортега, выступающий в беге на 110 м с барьерами, снялся с летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Он должен был принять участие в четвёртом квалификационном забеге, но не вышел не старт.
Ранее стало известно, что чемпион мира россиянин Сергей Шубенков не выступит на Играх в Токио из-за травмы.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
Новость по темеСергей Шубенков не выступит на Олимпиаде в Токио
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